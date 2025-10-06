L'intégrale du 6 novembre 2025

Malgré les critiques liées aux poupées pédopornographiques, à la concurrence déloyale, aux conditions de travail et à l’empreinte écologique, le géant chinois de la mode Shein a ouvert, ce mercredi 5 novembre, un espace au BHV. Dès le lendemain, 200 000 colis ont été contrôlés à leur arrivée à Roissy, et Paris appelle à un soutien de l’... UE pour encadrer le géant du e-commerce. Pourquoi les autorités ont-elles autant de mal à réguler cette entreprise¿? Comment des produits illégaux ont-ils pu être mis en vente sur une plateforme accessible à tous¿? On en parle avec : Pascale HEBEL, Directrice associée chez C-Ways, Spécialiste de la consommation ; Fabienne KELLER, Députée européenne Renew Europe et Vincent VERIER, Journaliste au service Economie du Parisien, article paru sur le Parisien « Shein : des poupées en forme de fillette vendues sur le site Internet du géant de l’e-commerce » En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à l'actualité argentine. Contre toute attente, le 26 octobre 2025, le parti du président Javier Milei a remporté les élections législatives avec 41 % des voix. Ce résultat confirme le virage libéral du pays et renforce la position de Milei au Parlement. Deux ans après le début de son mandat, le président est-il en train de réussir son pari¿? Son succès est-il lié au soutien financier venu des États-Unis¿? Et quels responsables politiques français s’inspirent de ses coupes drastiques dans le budget de l’État¿? On en débat avec : Maricel RODRIGUEZ BLANCO, Maîtresse de conférences en Sociologie à l'Institut catholique de Paris, membre de ReddePolitologas, un réseau de politistes femmes sur l’Amérique du sud; Gaspard ESTRADA, Politologue et membre de l'unité Sud Global à la London School of Economics; Nikolai WENZEL, professeur d'économie à l'Universidad de las Hesperides, Chercheur au American Institute for Economic Research et François-Xavier FRELAND, Journaliste, écrivain, réalisateur, Réalisateur du documentaire "Javier Milei le président à la tronçonneuse" et auteur "Les amants tristes"

