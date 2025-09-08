L'intégrale du 6 octobre 2025

Au lendemain de l’annonce de la composition de son gouvernement, Sébastien Lecornu a présenté, ce lundi 6 octobre 2025, sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a acceptée. Le Premier Ministre n’aura alors tenu que 27 jours... c’est un triste record sous la Vème République. Que peut faire Emmanuel Macron ? Faut-il s’attendre à une dissolution... de l’Assemblée nationale ? Quel parti sortirait vainqueur de législatives anticipées ? Et que vont désormais faire ces dix-huit ministres, à peine nommés, mais déjà démissionnaires ? On en parle avec : Aurore MALVAL, Grand reporter à Marianne ; Bastien FRANÇOIS, Professeur de science politique à l’université Paris 1, Auteur de “Les mots-clés du droit constitutionnel” (Dalloz) et Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA En deuxième partie, Sens Public reste sur la démission de Sébastien Lecornu et s'interroge sur la suite… qui va gouverner ? À la suite de la formation du nouveau gouvernement et de la démission de Sébastien Lecornu, les réactions politiques se sont rapidement fait entendre. Marine Le Pen considère la dissolution comme inévitable, espérant profiter de cette crise pour renforcer sa position. Les Insoumis relancent la procédure de destitution d’Emmanuel Macron, tandis que le Parti Socialiste réclame la nomination d’un Premier ministre de gauche... Qui prendra la succession de Sébastien Lecornu ? On en débat avec : Mathieu SOUQUIERE, Essayiste et consultant, Vous avez contribué à l’ouvrage “La France à 20 heures : Ou l'heure d'être ensemble” paru aux éditions de l’Aube ; Astrid DE VILLAINES, Journaliste et productrice de "L'esprit public" sur France Culture, Autrice de "Décrypter les institutions politiques" (Larousse) et Bruno Cautrès, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble)

Voir plus