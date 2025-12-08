L'intégrale du 7 janvier 2026

En attaquant le Venezuela et en capturant son président Nicolás Maduro, les États-Unis entament 2026 sous le signe de la guerre. La pression exercée par Donald Trump sur une potentielle annexion du Groenland place les dirigeants européens devant des choix décisifs pour la sécurité et la liberté de notre continent. Faut-il se préparer à la guerre ?... Le chef d’état-major des armées avait-il prédit cette situation au congrès des maires ? Quels moyens avons-nous réellement ? On en débat avec : Général Dominique TRINQUAND, Ancien chef de la mission militaire française auprès l'ONU, Auteur de “D’un monde à l’autre” (Robert Laffont) ; Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud) En deuxième partie, Sens Public revient sur la présidence de François Mitterand. Le 8 janvier 1996, disparaissait François Mitterrand. Premier président de gauche de la Ve République après 23 ans d’opposition, il a marqué l’histoire récente par ses nombreuses réformes, économiques, culturelles, sociétales, et il laisse un héritage complexe. Que reste-t-il aujourd’hui des années Mitterrand ? On en parle avec : Laure ADLER, Journaliste ; Nicolas ROUSSELLIER, Historien, Professeur à Sciences Po. Article paru en novembre dans Sciences humaine « Les Français ont besoin d'un roi : pour l'adorer ou le guillotiner ? » et George-Marc BENAMOU, Journaliste et écrivain, Auteur de “Dans le secret de Mitterrand” (à paraître le 8 janvier 2025, Plon) et de “Le dernier Mitterrand” (Plon, 1997) qui a donné le film “Le promeneur du Champs-de-Mars" (adaptation de Robert Guédiguian, 2004)

