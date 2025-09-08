L'intégrale du 7 octobre 2025

À la suite de la démission de Sébastien Lecornu ce lundi, de nombreuses voix politiques se sont élevées pour réclamer le départ anticipé d’Emmanuel Macron et la tenue d’une élection présidentielle. Ce matin, c'est Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, qui l'a réclamée au chef de l'Etat. Emmanuel Macron doit-il quitter l’Élysée a... vant la fin de son mandat ? Ne faut-il pas arrêter de croire que la solution dépend forcément d’un changement de Premier ministre ? Si cette hypothèse reste incertaine à ce stade, comment un tel scrutin pourrait-il être organisé ? On en débat avec : Rachel GARRAT-VALCARCEL, Journaliste politique ; Vincent COURONNE, chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique et Jean-Daniel LEVY, Directeur Délégué Toluna France. En deuxième partie, Sens Public revient sur les deux ans du 7 octobre. Il y a tout juste deux ans, Israël se réveillait dans l’horreur des massacres terroristes...Deux années plus tard, la société israélienne s’est-elle soudée ou fracturée ? Jusqu’où Benyamin Netanyahu mènera-t-il sa guerre vengeresse ? En parallèle, alors que les hommages se multiplient, des négociations entre le Hamas et Israël se déroulent en Égypte, ravivant doucement l’espoir d’une possible issue au conflit. Au-delà des discussions sur un cessez-le-feu et la libération des otages, comment envisager l’avenir de la région ? Et que reste-t-il du plan de paix proposé par Donald Trump ? On en parle avec : Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient ; Maya KHADRA, Journaliste à la revue politique et parlementaire, Spécialiste du Moyen-Orient et Samy COHEN, Directeur de recherche émérite au Centre de recherche international de Sciences Po (CERI), Auteur de "Tuer ou laisser vivre: Israël et la morale de la guerre” (Flammarion)

