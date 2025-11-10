L'intégrale du 8 décembre 2025

La Maison-Blanche a publié ce vendredi sa nouvelle stratégie de sécurité nationale, dans laquelle Donald Trump s'en prend directement à l’Europe. Les alliances historiques de Washington semblent reléguées au second plan, marquant une rupture inédite avec l’ordre international établi depuis 1945. Faut-il désormais considérer les États-Unis com... me un ennemi de l’Europe¿? Comment l’administration Trump entend-elle soutenir les forces politiques d’extrême droite sur le continent¿? Quelle leçon l’Union européenne doit-elle en tirer¿? Et quelles répercussions cela pourrait-il avoir sur nos armées et nos services de renseignement¿? On en parle avec : Patrick MARTIN-GENIER, Enseignant à Sciences Po, Spécialiste des questions européennes et internationales, Auteur de “L’Europe a-t-elle un avenir” (Studyrama) ; Giovanna DE MAIO, Enseignante de politique étrangère américaine à Sciences Po Paris et Didier LAURAS, Journaliste à l’AFP, Coordinateur de la couverture 24/24 des Etats-Unis En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au populisme. Viktor Orbán, Beppe Grillo, Eric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon… Ces hommes illustrent la montée des mouvements populistes en Europe, dynamique qui gagne également du terrain en France. Comment ces mouvements s’implantent-ils ? Comment définir le populisme et qui sont ses acteurs ? Pourquoi sont-ils aussi nombreux en France ? Comment tirent-ils parti des crises économiques et des transformations de la société pour exploiter nos peurs ? On en débat avec : Marc LAZAR, Professeur émérite à Sciences Po, auteur de “Pour l'amour du peuple - Histoire du Populisme en France, XIX-XXIe siècle” chez Gallimard ; Vincent MARTIGNY, Politiste, professeur à l’université Côte d’Azur et à l’Ecole Polytechnique, auteur de “Les temps nouveaux. En finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses” paru au Seuil et Nonna MAYER, Directrice de recherche émérite au CNRS, Auteure de “Ces français qui votent Le Pen” paru chez Flammarion, Co-autrice de “French Democracy In Distress” qui vient de paraître chez Palgrave Macmillan

Voir plus