L'intégrale du 8 octobre 2025

Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a pris la parole ce mercredi 8 octobre. Il mène alors les dernières négociations avec les différents partis, dans l'espoir de trouver un compromis politique et de sortir la France de l'impasse. Peut-il obtenir en deux jours ce qu’il n’avait pas réussi à construire en trois semaines ? La réform... e des retraites sera-t-elle suspendue ? La gauche va-t-elle enfin réussir à imposer à Emmanuel Macron sa présence à Matignon ? Des élections législatives anticipées auront-elles vraiment lieu dans les prochains mois ? On en parle avec : Sylvie PIERRE-BROSSOLETTE, Éditorialiste au Point. Je cite votre chronique d’hier : “Macron ça sent la fin !” ; Bertrand-Léo COMBRADE, Professeur de droit public à l'université de Poitiers, Responsable scientifique du pôle Droit constitutionnel chez Les Surligneurs et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » chez Odile Jacob En deuxième partie, Sens Public s'intéresse aux prix du chaos politique français. La démission surprise de Sébastien Lecornu de son poste de Premier ministre a provoqué un nouveau séisme sur les marchés financiers...Quelles sont les conséquences économiques de ce chaos politique ? Le décrochage de l'économie française est-il vraiment enclenché ? On en débat avec : Béatrice MATHIEU, Grand reporter économie à L'Express ; Thomas GRJEBINE, Economiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales), Responsable du programme “Macroéconomie et finance internationale” et Anne-Laure DELATTE, Economiste, Directrice de recherche au CNRS, rattachée à l’Université Paris Dauphine, Autrice de “L ‘état droit dans le mur” aux éditions Points

