L'intégrale du 8 septembre 2025

Ce lundi 8 septembre, tous les regards étaient tournés vers l’Assemblée nationale. C’est désormais officiel : il aura manqué 86 votes au Premier ministre pour prolonger son bail à Matignon. Ce rejet net oblige le Premier ministre à présenter sa démission demain à l’Élysée. C’est un moment historique sous la Ve République, car jamais un c... hef de gouvernement n’avait été renversé par un vote de confiance. Bayrou devient ainsi le premier à connaître cette issue après seulement huit mois à Matignon. Emmanuel Macron doit maintenant trouver un successeur rapidement, sous la pression des partis et des oppositions. Qui pourrait reprendre la tête du gouvernement et sur quelle base construire une majorité viable¿? Combien de temps la gauche pourrait-elle tenir si elle était au pouvoir¿? Et la dissolution de l’Assemblée nationale, réclamée par le Rassemblement National, changerait-elle réellement la donne¿ ? Pour en parler : Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale pour l’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » qui paraît ce mercredi chez Odile Jacob ; Bérengère BONTE, Journaliste politique ; Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre. En deuxième partie, nous verrons que la chute du gouvernement Bayrou ne se joue pas seulement à Matignon. Car derrière la crise politique, ce sont de nombreux textes essentiels qui se retrouvent brutalement suspendus… Que vont devenir les réformes et projets de loi qui devaient être examinés à partir du 22 septembre¿? À l’Assemblée, certains craignent déjà que les débats ne reprennent pas avant la mi-octobre. D’autres redoutent que l’instabilité continue jusqu’à 2027. Et comme si cela ne suffisait pas, la France fait face à un autre défi : sa note pourrait être dégradée vendredi par l’agence Fitch, rendant le remboursement de sa dette encore plus coûteux. Pendant ce temps, la rue se prépare. Dès le 10 septembre, le collectif « Bloquons Tout » appelle à une mobilisation nationale. Puis le 18, ce sera au tour de l’intersyndicale de reprendre la main. Deux journées qui promettent une rentrée sociale explosive. Alors, dans ce climat de chaos institutionnel et social, la France se prépare à une semaine qui pourrait redessiner son paysage politique. Pour en débattre : Astrid DE VILLAINES, Journaliste et productrice de "L'esprit public" sur France Culture, Autrice de "Décrypter les institutions politiques" (à paraitre le 17 septembre, Larousse) ; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) ; Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA.

