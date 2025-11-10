L'intégrale du 9 décembre 2025

Pour la première fois en France, la cocaïne détrône le cannabis sur le marché de la drogue. Banalisée, moins coûteuse et très accessible, elle touche aujourd’hui l’ensemble des milieux sociaux. Pourquoi la cocaïne est-elle devenue si prisée ? Quels sont ses dangers ? La loi Narcotrafic sera-t-elle suffisante pour en réduire la consommation ? Q... uelles actions le gouvernement pourrait-il mener pour freiner cette hausse ? On en débat avec : Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue et politiste, Directrice de recherche à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) ; Clotilde CHAMPEYRACHE, Economiste au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) Directrice du pole sécurité défense et renseignement, Autrice de “Géopolitique des mafias” au Cavalier bleu et Diana VILLEGAS, Maîtresse de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université Panthéon-Assas, rattaché à Institut de criminologie et de droit pénal de Paris En deuxième partie, Sens Public revient sur la situation en Cisjordanie. Malgré l’accord de cessez-le-feu, les violences en Cisjordanie ont atteint un niveau alarmant. Face à cette escalade, Paris, Berlin, Londres et Rome ont signé un communiqué commun appelant Israël à mettre fin aux violences visant les civils palestiniens. Quelles sont les méthodes employées par l’armée israélienne¿? La traque des terroristes¿peut-elle justifier ces opérations¿? Et qui sont ces colons qui sèment eux aussi la terreur¿? On en parle avec : Alexandra SCHWARTZBROD, Directrice adjointe de la rédaction de Libération, Ancienne correspondante à Jérusalem; Armin AREFI, Grand reporter au Point, Spécialiste du Proche et Moyen-Orient et Damien SIMONNEAU, Maître de conférences en science politique à l’INALCO, Spécialiste des politiques de sécurité frontalière en Israël-Palestine, Auteur de “Pourquoi s’emmurer ?” (Stock)

