Public Sénat
Le direct
Sens Public

L'intégrale du 9 décembre 2025

Pour la première fois en France, la cocaïne détrône le cannabis sur le marché de la drogue. Banalisée, moins coûteuse et très accessible, elle touche aujourd’hui l’ensemble des milieux sociaux. Pourquoi la cocaïne est-elle devenue si prisée ? Quels sont ses dangers ? La loi Narcotrafic sera-t-elle suffisante pour en réduire la consommation ? Q...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h26mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/12/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public