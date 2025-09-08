L'intégrale du 9 octobre 2025

Après deux années de conflit, Israël et le Hamas sont parvenus, ce jeudi 9 octobre, à un accord sur la première étape du plan Trump. Cette phase prévoit un cessez-le-feu ainsi que la libération des otages à Gaza. Comment se déroulera cette première phase ? Est-ce une reddition du Hamas ? Quelles seront les prochaines étapes du processus ? Pourquo... i le chemin vers la Paix est-il encore semé d’embuches ? On en débat avec : Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem; David RIGOULET-ROZE, Chercheur à l'Institut Français d'Analyse Stratégique (IFAS), Rédacteur en chef de la revue Orients Stratégiques, Chercheur associé à l'Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et Sylvaine BULLE, Professeure de sociologie, Spécialiste de la conflictualité et d’Israël, Chercheuse au Laboratoire d’anthropologie du politique (CNRS-EHESS), Autrice de “Israël après le 7 octobre” à paraître aux PUF En deuxième partie, Sens Public revient sur la crise politique française au lendemain du discours de Sébastien Lecornu. Mercredi soir, sur France 2, le Premier ministre démissionnaire a fait le point sur les dernières négociations et a annoncé qu’un Premier ministre serait nommé d’ici 48 heures. Par ailleurs, un projet de budget pour 2026 doit être présenté en Conseil des ministres le lundi 13 octobre. Pour l’instant, la situation reste très confuse… Cette crise est-elle simplement politique ou marque-t-elle la fin de la V¿ République ? Qui sera choisi pour Matignon ? Sébastien Lecornu sera-t-il reconduit ? On en parle avec : Michel WIEVIORKA, Sociologue, Auteur de “Où va la France ?” qui vient de sortir en poche aux éditons de l’Aube ; Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel) et Dorothée REIGNIER, Maître de conférences en droit public à Sciences Po Lille

