L'intégrale du 9 septembre

Le 9 septembre 2025, François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron après avoir échoué à obtenir la confiance de l’Assemblée nationale. Un échec historique, et, depuis, le compte à rebours Elyséen s’est remis en route. Des noms circulent déjà dans la presse et au sein des partis pour remplacer François Bayrou, Sébastien Leco... rnu ? Yaël Braun-Pivet ? Les socialistes encore dans la course ?… Et si la dissolution était la solution ? Une seule certitude demeure : l’issue de cette démission est entre les mains d’Emmanuel Macron. En parallèle, Emmanuel Macron doit aussi agir vite, car la semaine s’annonce particulièrement intense avec les mobilisations prévues à travers le pays, mais aussi avec le calendrier budgétaire et international qui s’impose à lui. Sens Public en débat avec Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Auteure de “La tyrannie de la médiocrité” (Editions de l’Observatoire) ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Dominique ROUSSEAU, Professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Spécialiste de droit constitutionnel. En deuxième partie, Sens Public s’intéresse à la crise politique et à une union nationale possible. Après la démission de François Bayrou, Emmanuel Macron est sous pression, mais le président n’a pas le luxe du temps. Dans un climat de tensions sociales, de divisions parlementaires, le choix du président de la République sera décisif pour la suite du quinquennat et doit se faire rapidement. Dès le 10 septembre, le collectif « Bloquons Tout » appelle à paralyser le pays, avant une mobilisation intersyndicale annoncée pour le 18 septembre… Ces mouvements peuvent-ils pousser Emmanuel Macron à choisir un Premier ministre de gauche ? Faut-il redonner la parole au peuple, comme le réclame le RN ? Pour en débattre, 4 parlementaires : Colombe BROSSEL, Sénatrice PS de Paris ; François PATRIAT, Président du groupe Renaissance du Sénat, Sénateur de la Côte-d’Or ; Marta DE CIDRAC, Sénatrice LR des Yvelines et Aymeric DUROX, Sénateur RN de Seine-et-Marne

