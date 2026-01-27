LR : la tentation de l'union des droites aux municipales

Après s’être intéressé au RN, Sens Public se penche désormais sur les Républicains. Le parti traditionnel de droite semble perdre de sa popularité, y compris au sein de sa propre base électorale. En parallèle, à un mois et demi des élections municipales, la droite et l’extrême droite n’ont jamais été aussi proches, et la question d’une ... union des droites revient au centre des débats... Que reste-t-il des Républicains¿? Ont-ils encore des chances de conquérir Paris, Lyon et Marseille¿? Risquent-ils de perdre du terrain face au RN dans les campagnes et les villes moyennes¿? Sont-ils divisés sur la perspective d’une union des droites ? On en parle avec : Claire CONRUYT, Journaliste politique au journal Le Figaro, chargée du suivi de la droite (LR); Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, Président et co-fondateur d’Odoxa

