Public Sénat
Le direct
Sens Public

Macron, le président qui aimait les espions

Emmanuel Macron est sans doute le président de la Vème République ayant le plus misé sur les services de renseignement. Toutefois, cette approche, audacieuse, s’est rapidement heurtée à ses limites. Leur fait-il plus confiance qu’aux diplomates ? Lui ont-ils fait commettre des erreurs, avec la Russie et dans les pays du Sahel ? Était-ce vraimen...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/10/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public