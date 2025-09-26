Macron, le président qui aimait les espions

Emmanuel Macron est sans doute le président de la Vème République ayant le plus misé sur les services de renseignement. Toutefois, cette approche, audacieuse, s’est rapidement heurtée à ses limites. Leur fait-il plus confiance qu’aux diplomates ? Lui ont-ils fait commettre des erreurs, avec la Russie et dans les pays du Sahel ? Était-ce vraimen... t une stratégie gagnante ? On en parle avec : Antoine IZAMBARD, Rédacteur en chef du site Intelligence Online, Auteur avec Pierre Gastineau de l’enquête “Macron et les espions, rêve d’influence et péché d’orgueil” parue dans la revue XXI, à paraître en novembre le livre “Les espions du président” chez Albin Michel ; Stéphanie DUNCAN, Productrice sur France Inter de l’émission ‘Le Fil de l’Histoire’, créatrice du podcast “Espions : une histoire vraie” et auteure de “Espions en guerre” qui paraît le 9 octobre chez Tallandier et Patricia ALLEMONIERE, Grand reporter spécialiste des relations internationales, Autrice de "Au cœur du chaos" (Arthaud)

