Macron, l'impopulaire

Emmanuel Macron ne finit plus de glisser sur le toboggan de l'impopularité. Huit ans après son arrivée à l'Élysée, le président de la République atteint son plus bas niveau de popularité depuis le début de son premier quinquennat. Selon le dernier baromètre Odoxa d'octobre 2025, le chef de l'État ne convainc plus, pour les sondés il cumule tous ... les défauts sans plus susciter la moindre adhésion. Selon ce sondage, 79 % des Français estiment qu'il n'est pas un bon président de la République, soit une baisse de deux points par rapport au mois précédent. On décortique ce constat dans Sens Public, avec Céline BRACQ, Co-fondatrice et directrice générale de l'institut de sondage Odoxa, Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Virginie MARTIN, Politiste, Kedge Business School, Autrice de "IA et éducation. Quand les robots donneront cours !" et Michaël Darmon, éditorialiste chez Public Sénat.

