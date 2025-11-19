Mali : les djihadistes aux portes du pouvoir

Depuis septembre, un groupe de djihadistes contrôle les 3/4 du Mali et menace la capitale Bamako par un blocus économique. Une situation qui nourrit les craintes d’un possible effondrement du pouvoir en place et d’une expansion du djihadisme à l’échelle régionale. Peuvent-ils faire du Mali un nouveau califat ? Quels sont les risques d‘un eff... et domino sur d’autres pays du Sahel ? La France peut-elle retrouver de l’influence dans la région ? On en parle avec : Hélène CONWAY-MOURET, Sénatrice PS des Français établis hors de France, Vice-présidente de la commission des Affaires étrangères; Antoine GLASER, journaliste, écrivain, fondateur de La Lettre du Continent, Auteur avec Pascal Airault de “Le piège africain de Macron” disponible en poche dans la collection Pluriel et Francis KPATINDE, Journaliste, Enseignant à Sciences Po Paris

