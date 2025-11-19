Public Sénat
Mali : les djihadistes aux portes du pouvoir

Depuis septembre, un groupe de djihadistes contrôle les 3/4 du Mali et menace la capitale Bamako par un blocus économique.  Une situation qui nourrit les craintes d’un possible effondrement du pouvoir en place et d’une expansion du djihadisme à l’échelle régionale. Peuvent-ils faire du Mali un nouveau califat ? Quels sont les risques d‘un eff...

Société

Thomas Hugues

40mn

Jusqu'au 24/11/2026

