Mali : les djihadistes vont-ils prendre le pouvoir ?

Une série d'attaques menée le 25 avril par le groupe djihadiste le JNIM, allié aux rebelles touareg du Front de libération de l'Azawad, a frappé plusieurs villes du pays, dont la capitale Bamako. Sadio Camara, numéro deux de la junte et homme-clé de l'alliance avec la Russie, a été tué. La Russie présente au Mali, d'abord avec le groupe mercenaire... Wagner, puis avec l'organisation paramilitaire Africa Corps travaille avec la junte pour assurer la sécurité du pays. Malgré cela, les attaques n'ont pas pu être évitées et selon les indépendantistes du Nord, un accord a été conclu avec les Russes pour garantir leur retrait des combats de la ville de Kidal. Quel rôle jouent les soldats russes qui ont pris la place des Français ? La junte au pouvoir menée par Assimi Goïta va-t-elle tomber ? Faut-il craindre un effet domino dans les autres pays du Sahel ? On en parle avec Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de "Géopolitique du Sahel" au PUF, Niagalé BAGAYOKO, enseignante à Sciences Po et présidente de l'African Security Sector Network et Christian CAMBON, sénateur LR du Val-de-Marne, membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat et envoyé spécial du Président du Sénat pour les relations internationales.

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