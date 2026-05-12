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Mali : les djihadistes vont-ils prendre le pouvoir ?

Une série d'attaques menée le 25 avril par le groupe djihadiste le JNIM, allié aux rebelles touareg du Front de libération de l'Azawad, a frappé plusieurs villes du pays, dont la capitale Bamako. Sadio Camara, numéro deux de la junte et homme-clé de l'alliance avec la Russie, a été tué. La Russie présente au Mali, d'abord avec le groupe mercenaire...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/05/2027

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