Manifestations : les syndicats ont-ils réussi leur pari ?

Le 18 septembre, plusieurs syndicats ont lancé un appel à la grève contre les mesures budgétaires présentées par l’ancien Premier ministre. CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires se mobilisent ensemble pour faire entendre leurs revendications. Cette mobilisation pourrait-elle marquer un nouvel élan dans la contestation ? Est-elle l'é... cho des mouvements contre la réforme des retraites? Et est-ce suffisant pour faire plier Sébastien lecornu sur les choix fiscaux et budgétaires ? On en parle avec : Maxime QUIJOUX, sociologue et politiste chargé de recherche au CNRS, co-auteur avec Karel Yon de “Les faux-semblants de l'autonomie au travail à Decathlon” aux éditions Raisons d’Agir ; Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Valérie LECASBLE, Editorialiste politique à lejournal.info

Voir plus