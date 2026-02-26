Manifestations, menaces de frappes : le régime iranien pris en étau

Ce jeudi 26 février 2026, s'ouvre à Genève la troisième session de pourparlers entre les représentants diplomatiques étatsuniens et iraniens. Les sujets des négociations sont notamment le nucléaire iranien et les sanctions économiques imposées sur Téhéran. Cette rencontre intervient alors que 150 à 200 appareils militaires étatsuniens ont été... déployés au Moyen-Orient. Au même moment, le régime des mollahs reste fragile. Les étudiants iraniens ont repris les manifestations depuis le samedi 21 février. Ces mobilisations vont-elles tenir longtemps ? Comment le régime des mollahs arrive-t-il à couper sa population du monde ? Quel futur pour la paix au Moyen Orient ? On en parle avec Yasmina ASRARGUIS, chercheure associée à l'université de Princeton et à la Fondation Jean-Jaurès, auteure "Le mirage de la paix" (Passés composés), Karim Émile BITAR, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient et Sorour KASMAÏ, romancière, traductrice et éditrice franco-iranienne et directrice de la collection Horizons persans aux éditons Actes Sud, autrice de "Le cimetière de verre" (Actes Sud), et "Ennemi de Dieu" (Robert Laffont).

