Matignon : qui peut encore gouverner ?

Le 9 septembre 2025, François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron après avoir échoué à obtenir la confiance de l’Assemblée nationale. Un échec historique, et, depuis, le compte à rebours Elyséen s’est remis en route. Des noms circulent déjà dans la presse et au sein des partis pour remplacer François Bayrou, Sébastien Leco... rnu ? Yaël Braun-Pivet ? Les socialistes encore dans la course ?… Et si la dissolution était la solution ? Une seule certitude demeure : l’issue de cette démission est entre les mains d’Emmanuel Macron. En parallèle, Emmanuel Macron doit aussi agir vite, car la semaine s’annonce particulièrement intense avec les mobilisations prévues à travers le pays, mais aussi avec le calendrier budgétaire et international qui s’impose à lui. Sens Public en débat avec Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Auteure de “La tyrannie de la médiocrité” (Editions de l’Observatoire) ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et Dominique ROUSSEAU, Professeur émérite de droit public à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Spécialiste de droit constitutionnel.

Voir plus