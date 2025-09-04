Public Sénat
Le direct
Sens Public

Matignon : qui peut encore gouverner ?

Le 9 septembre 2025, François Bayrou a remis sa démission à Emmanuel Macron après avoir échoué à obtenir la confiance de l’Assemblée nationale. Un échec historique, et, depuis, le compte à rebours Elyséen s’est remis en route. Des noms circulent déjà dans la presse et au sein des partis pour remplacer François Bayrou, Sébastien Leco...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public