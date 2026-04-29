Mélenchon 2027 : une longueur d'avance à gauche ?

Jean-Luc Mélenchon a annoncé hier sa candidature à l'élection présidentielle. Contrairement au reste de la gauche, le chef de file de La France Insoumise souligne qu'il a de son côté "une équipe, un programme et un seul candidat". S'il se lance dans sa 4ème course présidentielle, Jean-Luc Mélenchon devra dépasser les polémiques et réunir autant... ses électeurs, souvent abstentionnistes, que ceux de la gauche. En 2022, il lui avait manqué 430 000 voix pour figurer au second tour. Peut-il faire mieux ? Est-ce la campagne de trop ? Sa côte de rejet dans l’opinion est-elle rédhibitoire ? On en débat avec Sandrine CASSINI, journaliste au Monde en charge de la gauche, Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan).

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