Mercosur : la France a-t-elle vraiment les moyens de s'y opposer ?

Ces derniers jours, les blocages se multiplient en France pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement face à l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse. Dans le même temps, les États européens doivent se prononcer d’ici le 20 décembre sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur, vivement contesté par l... es agriculteurs. La France peut-elle, et doit-elle s’opposer à l’accord sur le Mercosur ? L’Europe peut-elle s’en passer ? Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il souvent changé d’avis sur ce dossier ? On en débat avec : Richard WERLY, Correspondant France/Europe du média suisse Blick, Auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevigata) ; Elvire FABRY, Directrice du programme Commerce et sécurité économique de l’InstitutJacques Delors et Vincent LOUAULT, Sénateur Horizons de l’Indre-et-Loire, Agriculteur

