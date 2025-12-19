Mercosur : les agriculteurs français dans la surenchère ?

À l’approche de la signature de l’accord avec le Mercosur, les agriculteurs sont entrés dans Paris ce jeudi 8 janvier pour protester contre ce traité de libre-échange. Les agriculteurs et les syndicats y dénoncent une concurrence déloyale, qui pourrait fragiliser l’agriculture française.Combien de temps la Coordination rurale entend-elle mainten... ir son action¿? La France peut-elle encore obtenir davantage de garanties de la part de l’UE avant la signature¿? Quelles sont les motivations réelles de ce syndicat agricole, réputé proche de l’extrême droite¿? On en débat avec : Vincent LOUAULT, Sénateur Horizons de l’Indre-et-Loire, Agriculteur ; Anne-Sophie ALSIF, Cheffe économiste de BDO France, Enseignante en économie à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne et Éric ALBERT, Journaliste au service économie du journal Le Monde.

