Mercosur : les agriculteurs français dans la surenchère ?

À l’approche de la signature de l’accord avec le Mercosur, les agriculteurs sont entrés dans Paris ce jeudi 8 janvier pour protester contre ce traité de libre-échange. Les agriculteurs et les syndicats y dénoncent une concurrence déloyale, qui pourrait fragiliser l’agriculture française.Combien de temps la Coordination rurale entend-elle mainten...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 08/01/2027

Sens Public