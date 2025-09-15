Mercosur : les agriculteurs français seront-ils perdants ?

La Commission européenne a adopté, le mercredi 3 septembre 2025, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les quatre pays sud-américains du Mercosur. Pour certains, ce traité représente une opportunité de diversifier les débouchés commerciaux afin de compenser les pertes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump. L’ac... cord est cependant vivement critiqué, notamment par les agriculteurs, car il pourrait les exposer à une concurrence jugée déloyale, fragiliser la souveraineté européenne, abaisser les standards alimentaires et représenter un risque écologique. Cet accord serait-il le reflet d’une Europe fragilisée par la dégradation de sa relation avec Washington ? Et, dans un climat de crise sociale, comment répondre à la colère de la FNSEA, déjà mobilisée pour une journée d’action le 26 septembre ? Pour en débattre : Jean-Luc DEMARTY, Ancien Directeur Général du Commerce Extérieur (2011-2019) et de l’Agriculture (2005-2010) à la Commission Européenne, Ancien conseiller de Jacques Delors; Thierry POUCH, Economiste, Responsab

