Mercosur : les agriculteurs français seront-ils perdants ?

La Commission européenne a adopté, le mercredi 3 septembre 2025, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les quatre pays sud-américains du Mercosur. Pour certains, ce traité représente une opportunité de diversifier les débouchés commerciaux afin de compenser les pertes liées aux droits de douane imposés par Donald Trump. L’ac...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 15/09/2026

