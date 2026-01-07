Public Sénat
Le direct
Sens Public

Mitterrand : 30 ans après sa mort, quel héritage politique ?

Le 8 janvier 1996, disparaissait François Mitterrand. Premier président de gauche de la Ve République après 23 ans d’opposition, il a marqué l’histoire récente par ses nombreuses réformes, économiques, culturelles, sociétales, et il laisse un héritage complexe. Que reste-t-il aujourd’hui des années Mitterrand ? On en parle avec : Laure ADLER...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public