Mitterrand : 30 ans après sa mort, quel héritage politique ?

Le 8 janvier 1996, disparaissait François Mitterrand. Premier président de gauche de la Ve République après 23 ans d’opposition, il a marqué l’histoire récente par ses nombreuses réformes, économiques, culturelles, sociétales, et il laisse un héritage complexe. Que reste-t-il aujourd’hui des années Mitterrand ? On en parle avec : Laure ADLER... , Journaliste ; Nicolas ROUSSELLIER, Historien, Professeur à Sciences Po. Article paru en novembre dans Sciences humaine « Les Français ont besoin d'un roi : pour l'adorer ou le guillotiner ? » et George-Marc BENAMOU, Journaliste et écrivain, Auteur de “Dans le secret de Mitterrand” (à paraître le 8 janvier 2025, Plon) et de “Le dernier Mitterrand” (Plon, 1997) qui a donné le film “Le promeneur du Champs-de-Mars" (adaptation de Robert Guédiguian, 2004)

Voir plus