Monsieur Lecornu, il est temps de sortir de l'ambiguïté

L'intégrale du 02 octobre 2025
Alors que le premier ministre continue de travailler sur le projet de budget pour 2026, et la construction d'un nouveau gouvernement, une nouvelle mobilisation intersyndicale a lieu ce jeudi 2 octobre. Déjà la troisième mobilisation depuis que Sébastien Lecornu est à Matignon…tiendra-t-il compte de cette pression ? A quel point son gouvernement va-t-i... l ressembler à celui de François Bayrou ? Ce dernier pourrait-il finalement tendre la main au RN ? On en débat avec : Laure SALVAING, Directrice générale de Verian; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Valérie LECASBLE, Editorialiste politique à lejournal.info
Badinter au Panthéon : une vie de combats
L'intégrale du 1er octobre 2025
Javier Milei : l'incarnation d'un virage libertarien mondial ?
Un monde en doc
Paris 2024, le vrai coût des Jeux
Sport, etc.
