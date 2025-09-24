Public Sénat
Monsieur Lecornu, il est temps de sortir de l'ambiguïté

Alors que le premier ministre continue de travailler sur le projet de budget pour 2026, et la construction d'un nouveau gouvernement, une nouvelle mobilisation intersyndicale a lieu ce jeudi 2 octobre. Déjà la troisième mobilisation depuis que Sébastien Lecornu est à Matignon…tiendra-t-il compte de cette pression ? A quel point son gouvernement va-t-i...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/10/2026

