Monsieur Lecornu, il est temps de sortir de l'ambiguïté

Alors que le premier ministre continue de travailler sur le projet de budget pour 2026, et la construction d'un nouveau gouvernement, une nouvelle mobilisation intersyndicale a lieu ce jeudi 2 octobre. Déjà la troisième mobilisation depuis que Sébastien Lecornu est à Matignon…tiendra-t-il compte de cette pression ? A quel point son gouvernement va-t-i... l ressembler à celui de François Bayrou ? Ce dernier pourrait-il finalement tendre la main au RN ? On en débat avec : Laure SALVAING, Directrice générale de Verian; Bruno CAUTRÈS, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de "Le vote sans issues: Chroniques électorales 2024" (Presses universitaires de Grenoble) et Valérie LECASBLE, Editorialiste politique à lejournal.info

