Mort de Quentin : faut-il craindre une escalade ?

Quentin Deranque, un militant d'extrême-droite est décédé samedi 14 février à Lyon, après une violente agression en marge d'une conférence de Rima Hassan. LFI se retrouve au cœur de la tourmente, en raison de ses liens avec la Jeune Garde, dont des membres sont soupçonnés d'avoir participé au lynchage du militant, tandis que LFI dénonce une inst... rumentalisation. Comment se défendent les Insoumis ? Est-ce une nouvelle ère de violence politique qui s'ouvre dans notre pays ? Quelle est la place de la violence dans ces groupes ? Faut-il craindre des représailles de groupuscules néofascistes ? On en débat avec : Pablo PILLAUD-VIVIEN, Rédacteur en chef de la revue Regards ; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur avec Anne Muxel de “ Inventaire des peurs françaises. La société à l’aune d’un sentiment ” (Odile Jacob) et Jean-Baptiste JUILLARD, Professeur agrégé, docteur en philosophie, spécialiste de violence politique.

