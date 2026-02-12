Mort de Quentin: la violence politique percute les municipales

L’enquête sur la mort de Quentin Deranque avance. Onze personnes ont été interpellées, dont deux des quatre assistants parlementaires du député insoumis Raphaël Arnault, cofondateur de la Jeune garde. L’ensemble de la classe politiques réagit et accuse LFI de propager la violence en politique. Pour François Hollande, aucune alliance entre le PS ... et LFI ne peut désormais se faire. Jordan Bardella propose lui la constitution d'un front républicain contre l'extrême gauche. La mort de Quentin marque-t-elle un tournant dans la politique française ? Cet événement est-il inédit ou s'inscrit-il dans une époque marquée par la violence politique ? Quelles conséquences pour les élections municipales ? On en parle avec : Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI, Michel WIEVIORKA, Sociologue, Auteur de “Où va la France ?” (L’Aube) et Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA.

