Moyen-Orient : combien de temps l'Iran peut-il résister ?

Au quatrième jour du conflit en Iran, la région continue de s'embraser. Les frappes américaines et israéliennes redoublent. Les dignitaires du régime iranien sont toujours visés, notamment le triumvirat censé superviser la succession de l’Ayatollah Khamenei. Israël a entamé une incursion terrestre au sud du Liban tout en voulant créer une zone ta... mpon. Le Hezbollah réplique en déclenchant une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord d'Israël. Les pays du Golfe ainsi que le Kurdistan irakien sont également touchés par les tirs iraniens. Du côté des États-Unis, le président Donald Trump s'est dit prêt à envoyer des troupes au sol en Iran "si nécessaire". Les pays du Golfe entreront-ils en guerre ? Quel est le risque de s’engager dans un conflit sans fin ? Benyamin Netanyahou et Donald Trump ont-ils les mêmes objectifs ? On en débat avec Marjorie PAILLON, journaliste spécialiste de la vie politique américaine et de la tech, Brigitte ADÈS, grand reporter pour la revue Politique internationale, autrice du roman sur l’Iran “Les exilés du paradis” aux éditions Portaparole et Jean-Paul CHAGNOLLAUD, professeur des Universités et président d’honneur de l’IREMMO (Institut de Recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient), auteur d’“Oublier ou punir - Justice pénale internationale et politique ” qui vient de paraître au Cavalier Bleu.

