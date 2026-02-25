Moyen-Orient : le Liban au coeur du conflit

Au sixième jour du conflit au Moyen-Orient, la situation s'aggrave au Liban. Après une alerte d'évacuation lancée par Israël, les habitants de la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, fuient. Face à cette avancée des troupes israéliennes dans le sud du Liban, Emmanuel Macron demande à Donald Trump et à Benyamin Netanyahou de respecter l'i... ntégrité territoriale du pays et d'éviter le risque d'une nouvelle guerre civile. Le Liban va-t-il devenir le nouvel épicentre du conflit au Moyen-Orient ? Jusqu'où ira l'armée israélienne au Liban et le Hezbollah pourra-t-il résister ? On en débat avec Thierry COVILLE, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), spécialiste de l'Iran et auteur de "L'Iran, une puissance en mouvement" aux éditions Eyrolles, Tamar SEBOK, correspondante en France du quotidien israélien Yedioth Aharonoth et Armin AREFI, grand reporter au Point.

