Moyen-Orient : le risque d'une crise économique mondiale

Depuis le début du conflit en Iran, le détroit d'Ormuz est bloqué. Ce canal maritime voit transiter un cinquième des exportations de pétrole et de gaz naturel liquéfié du monde. La situation s'est aggravée lorsque l'Iran a frappé deux des sites de QatarEnergy. Son usine de Ras Laffan a annoncé, depuis lundi, avoir arrêté la production de gaz natu... rel liquéfié. Conséquence : les prix mondiaux du pétrole et surtout du gaz ont décollé. En France, le ministre de l'Économie, Roland Lescure se veut rassurant, et évince tout "risque d'approvisionnement à court terme". À quel point le blocage du détroit d’Ormuz fragilise l’économie mondiale ? Qui dépend du pétrole et du gaz qui transitent par le détroit ? Quelles sont les répercussions économiques pour la France ? On en parle avec Éric ALBERT, journaliste Économie au Monde, Nicolas GOLDBERG, expert Énergie chez Colombus Consulting et Terra Nova et Stéphanie VILLERS, conseillère économique à PwC France.

Voir plus