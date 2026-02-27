Moyen-Orient : l'Europe enrôlée malgré elle

Au cinquième jour du conflit en Iran, les tirs dans la région du Moyen-Orient ne faiblissent pas. Au large du Sri Lanka, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien. L'armée israélienne a pénétré le sud du Liban, en prévision d'"opérations militaires" contre le Hezbollah. Le conflit se rapproche également des frontières européen... nes. Un missile balistique tiré d'Iran a été intercepté en Turquie par les systèmes de défense de l'OTAN. L'Europe est, elle, enrôlée malgré elle dans le conflit : si l'Espagne refuse d'aider Donald Trump à frapper l'Iran, la France et la Grande Bretagne déploient des forces navales dans la région dont le porte-avions Charles-de-Gaulle pour protéger leurs bases. À quoi va servir le Charles-de-Gaulle en Méditerranée ? L'Europe s'engagera-t-elle dans le conflit ? On en débat avec Joséphine STARON, docteure en philosophie, experte en géopolitique et autrice "Europe - la solidarité contre le naufrage" (Synopia Editions), Karim Émile BITAR, enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste du Moyen-Orient, Pierre RAZOUX, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES), auteur de "La guerre Iran-Irak" (Perrin) et de "Tsahal : nouvelle histoire de l'armée israélienne" (Perrin) et Rima ABDUL MALAK, directrice du groupe de presse libanais "L'Orient-Le Jour" et ancienne ministre de la Culture, depuis Beyrouth.

