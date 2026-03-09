Moyen-Orient : Trump dans le bourbier iranien

Au 13ème jour de la guerre au Moyen-Orient, la guerre ne semble pas s'arrêter. Donald Trump n'annonce pas encore la fin des frappes aériennes et Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, promet une guerre longue et demande à ses alliés dans la région de continuer le combat. Il a également appelé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, alo... rs que les prix du pétrole flambent en dépassant de nouveau les 100 dollars. Du côté du Liban, Israël a encore frappé Beyrouth après un attaque "conjointe" du Hezbollah et de l'Iran et menace de "prendre des territoires" si le gouvernement libanais n'agit pas contre la milice armée. Dès le début du conflit, les civils n'ont pas été épargnés. L'enquête du Pentagone a reconnu la responsabilité des États-Unis dans le bombardement du 28 février de l'école primaire de Minab, qui avait provoqué la mort de 175 personnes selon les autorités iraniennes. Les Iraniens tentent toujours de survivre aux bombes. Selon le Haut-Commissariat des réfugiés, on compterait plus de 3 millions de déplacés en Iran depuis le début de la guerre. Combien de temps durera encore cette guerre ? Donald Trump a-t-il sous-estimé le régime des mollahs ? On en parle avec Guillaume ANCEL, ancien officier et auteur de “Petites leçons sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre” (Autrement), Julie CONNAN, cheffe adjointe du service Monde à la Croix et Adel BAKAWAN, directeur de l’Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et auteur de “La décomposition du Moyen-Orient : Trois ruptures qui ont fait basculer l’histoire” paru chez Tallandier.

