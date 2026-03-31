Moyen-Orient : Trump menace de détruire l'Iran

C’est une nouvelle que l’on attendait depuis près de 4 ans, Cécile Kohler et Jacques Paris sont de retour en France. Ils avaient été arrêtés en mai 2022 en Iran, emprisonnés dans les sinistres geôles d’Evin, avant d’être assignés à résidence à l’ambassade depuis le mois de novembre. Une bonne nouvelle, tant la menace d'un "anéantissem... ent", selon Donald Trump, est réelle. Après plusieurs ultimatums, le président des États-Unis promet cette fois de détruire "en une seule nuit" l'Iran, si le régime ne réouvre pas le détroit d'Ormuz. Faut-il croire cette menace ? Trump a-t-il les capacités de détruire l'Iran ? Comment Cécile Kholer et Jacques Paris ont réussi à être rapatriés ? On en débat avec Azadeh KIAN, professeure émérite de sociologie à l’Université Paris Cité et autrice de “Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran” (Bloomsbury), Armin AREFI, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, Michel OLHAGARAY, vice-amiral et ancien directeur du Centre des hautes études militaires et en duplex, Karine Rivoallan, avocate de Cécile Kohler et Jacques Paris.

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