Municipales 2026 : des enjeux politiques inédits

À trois jours du premier tour des élections municipales, retour sur les enjeux de ce scrutin. La campagne s’est déroulée dans un contexte tendu. La guerre au Moyen-Orient, les désinformations et les invectives entre les différents candidats ont été des éléments perturbateurs. Les municipales 2026 ont aussi été marquées par le nombre élevé de... listes uniques : 68 % des communes sont concernées, ce qui risque de démobiliser les électeurs ce dimanche 15 mars 2026. La mort de Quentin Deranque, le 14 février 2026, a provoqué un réel séisme politique, aggravant la fracture entre les gauches. L'extrême droite, qui a progressé lors des dernières élections législatives, souhaite, quant à elle, profiter de ces divisions. Paris, Lyon et Marseille remportées par des coalitions de gauche en 2020, vont-elles basculer à droite, ou à l’extrême-droite ? La participation sera-t-elle au rendez-vous ? L’actualité internationale aura-t-elle un impact sur le vote dimanche ? On en débat avec Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian, Benjamin MOREL, constitutionnaliste et auteur de “Nos communes : un avenir civique à réinventer” (L’Aube) et Pierre DUQUESNE, journaliste à Contexte.

