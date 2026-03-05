Municipales 2026 : l'ombre de la présidentielle

Le 1er tour des municipales approche mais aussi l’élection présidentielle prévue en 2027. Cette proximité inédite entre ces deux scrutins va-t-elle peser sur les municipales ? Les électeurs vont-ils voter pour des enjeux strictement locaux ? Par ailleurs, à quel point le contexte international va-t-il peser dimanche dans les urnes ? En effet, les m... dias nationaux ont balayé les municipales depuis 12 jours avec la guerre au Proche Orient. L'enjeu principal est donc d’abord celui de la participation. 2020, l'année covid avait été marquée par un fort taux d'abstention. Le nombre élevé de listes uniques en 2026 pourrait aggraver la situation, en plus d'un affaiblissement du pluralisme politique local. La participation va-t-elle retrouver les niveaux de 2014 ? Pourrons-nous vraiment tirer des leçons en vue de la présidentielle ? On en débat avec Lucile SCHMID, présidente du think tank “La Fabrique Écologique” et autrice de “Urgence politique, nécessité écologique” (PUF), Martial FOUCAULT, professeur à Sciences Po, directeur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), auteur de « Le casse-tête démocratique. L’avenir des communes françaises » (L’Aube) et Sophie COIGNARD, journaliste au Point et autrice de “Arbres en danger - Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel).

Voir plus