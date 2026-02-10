Municipales : des maires démunis face au narcotrafic

À la mi-janvier, la maire d’Échirolles, Amandine Demore, découvre sa voiture incendiée, un acte volontaire qu’elle attribue à son engagement contre le narcotrafic. À quelques semaines des élections municipales, son cas est loin d’être isolé. Partout en France, des élus rapportent menaces, pressions, tentatives d’intimidation, voire proposit... ions de corruption liées au trafic de drogue. Y-a-t-il des cas avérés de corruption des élus ? Quels sont les pouvoirs des maires pour faire face aux dealers ? Comment sortir les jeunes de l’économie parallèle liée au trafic ? Faut-il revenir sur l’excuse de minorité ? On en débat avec : Etienne BLANC, Sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur le narcotrafic en 2024; Brice SOCCOL, Politologue, Essayiste, Co-auteur avec Frédéric Dabi de “L’écharpe et les tempêtes” (L’Aube) et Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue et politiste, Directrice de recherche à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)

