Public Sénat
Le direct
Sens Public

Municipales : des maires démunis face au narcotrafic

À la mi-janvier, la maire d’Échirolles, Amandine Demore, découvre sa voiture incendiée, un acte volontaire qu’elle attribue à son engagement contre le narcotrafic. À quelques semaines des élections municipales, son cas est loin d’être isolé. Partout en France, des élus rapportent menaces, pressions, tentatives d’intimidation, voire proposit...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public