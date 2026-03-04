Public Sénat
Le direct
Sens Public

Municipales : la colère des Français privés de services publics

À 10 jours des élections municipales, l'accès aux services publics se révèle être un enjeu majeur. Déserts médicaux, fermeture de bureaux de poste ou d'écoles, réduction de trajets ferroviaires, guichets de banque fermés...les Français se sentent abandonnés et les inégalités se creusent entre les territoires qui perdent de plus en plus leur vi...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

39mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public