Municipales : la colère des Français privés de services publics

À 10 jours des élections municipales, l'accès aux services publics se révèle être un enjeu majeur. Déserts médicaux, fermeture de bureaux de poste ou d'écoles, réduction de trajets ferroviaires, guichets de banque fermés...les Français se sentent abandonnés et les inégalités se creusent entre les territoires qui perdent de plus en plus leur vi... talité et leur attractivité. Comment les maires peuvent-ils sauver leurs services publics ? Qui est responsable de leur dégradation ? Quelles conséquences sur le vote des électeurs ? On en parle avec Patrice ROBIN, maire Divers Droite de Villaines-sous-Bois dans le Val-d'Oise, président de la Communauté de Communes Carnelle Pays-de-France et président de l'Union des maires du Val d'Oise, Émilie AGNOUX, haute fonctionnaire territoriale, co-fondatrice du Think tank Le Sens du service public, experte associée à la Fondation Jean Jaurès et autrice du livre « Puissance Publique. Contre les démolisseurs d'État » paru aux éditions de l'Aube et Marine LAMOUREUX, grand reporter à La Croix L'Hebdo.

Voir plus