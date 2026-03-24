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Municipales : la France est-elle vraiment de droite ?

Les résultats des municipales sont tombés depuis 4 jours, et c'est l'heure du bilan : quelle sociologie du vote peut-on analyser à ce stade ? La droite sort gagnante de ces élections en nombre de voix et de communes gagnées. La France est-elle pour autant majoritairement de droite ? Une certaine porosité entre l'électorat LR et le RN a pu s’observer...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/06/2026

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