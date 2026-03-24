Municipales : la France est-elle vraiment de droite ?

Les résultats des municipales sont tombés depuis 4 jours, et c'est l'heure du bilan : quelle sociologie du vote peut-on analyser à ce stade ? La droite sort gagnante de ces élections en nombre de voix et de communes gagnées. La France est-elle pour autant majoritairement de droite ? Une certaine porosité entre l'électorat LR et le RN a pu s’observer... dans certaines communes, notamment pour soutenir des candidats de droite au 2nd tour. Du côté de la gauche, le PS remporte les grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Strasbourg, alors que LFI gagne certaines banlieues. Au-delà de ce découpage, qui vote PS et qui vote LFI ? Et qu’est-ce qui caractérise le vote rural ? On en parle avec Anne-France TAICLET, maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Clémentine GUILBAUD DEMAISON, responsable de projets pour Destin commun, créatrice du podcast “Vie des maires” et qui va à la rencontre des maires de toute la France et Sophie COIGNARD, journaliste au Point et autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel).

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