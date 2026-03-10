Municipales : la France face à la poussée des extrêmes

C’est à une poussée des extrêmes que l’on a assisté au 1er tour des élections municipales. Le RN garde ses sortants et peut rêver de conquêtes avec ses alliés à Nice, Toulon et Marseille. De son côté, LFI réussit sa percée dans les grandes villes, et crée la surprise à Lille, Toulouse ou Nantes. Mais la plus grande surprise est la désaffe... ction des électeurs pour cette élection. Si les grandes villes ont mobilisé les Français, le taux d'abstention est de 43,83%, en augmentation par rapport à 2014 où il n'avait pas dépassé les 36,6 %. Quelles disparités entre ruraux et urbains se cachent derrière cette très forte abstention ? Quelles municipalités vont basculer dimanche prochain ? Le PS et LR rejettent toute alliance nationale avec les Insoumis ou les Lepénistes, mais comment les électeurs vont-ils s’y retrouver avec des stratégies locales à géométrie variable ? On en parle avec John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan), Adélaïde ZULFIKARPASIC, directrice générale du pôle Société d’Ipsos BVA, autrice de « Réhumaniser la société de l’absence » (Éditions de l’Aube) et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne.

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