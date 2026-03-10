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Municipales : la France face à la poussée des extrêmes

C’est à une poussée des extrêmes que l’on a assisté au 1er tour des élections municipales. Le RN garde ses sortants et peut rêver de conquêtes avec ses alliés à Nice, Toulon et Marseille. De son côté, LFI réussit sa percée dans les grandes villes, et crée la surprise à Lille, Toulouse ou Nantes. Mais la plus grande surprise est la désaffe...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/03/2027

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