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Municipales : le PS est-il LFI dépendant ?

Ce mardi 17 mars 2026 à 18h, les listes pour le second tour des municipales ont été déposées et les alliances scellées. De Lyon à Toulouse en passant par Nantes ou Grenoble, socialistes et écologistes ont besoin des voix insoumises pour gagner, quitte à oublier les insultes et dérapages de la campagne. A Paris, Pierre-Yves Bournazel, candidat Horiz...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/03/2027

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