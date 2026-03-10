Municipales : le PS est-il LFI dépendant ?

Ce mardi 17 mars 2026 à 18h, les listes pour le second tour des municipales ont été déposées et les alliances scellées. De Lyon à Toulouse en passant par Nantes ou Grenoble, socialistes et écologistes ont besoin des voix insoumises pour gagner, quitte à oublier les insultes et dérapages de la campagne. A Paris, Pierre-Yves Bournazel, candidat Horiz... ons arrivé en quatrième position avec 11,34 % de voix, a fusionné sa liste avec celle de Rachida Dati. Sarah Knafo, candidate Reconquête s'est, quant à elle, désistée et invite ses électeurs à "faire barrage à la gauche". Si Emmanuel Grégoire était en tête au premier tour avec 37,98% des voix, la victoire est devenue très incertaine pour le candidat socialiste. Ces fusions sont-elles le jeu normal des municipales ? Faut-il parler d’accords "de la honte", comme le font les candidats de droite et d’extrême-droite ? Les stratégies d'alliances seront-elles payantes ? On en débat avec Nicolas ROUSSELLIER, professeur d’histoire politique à Sciences Po et à l’École polytechnique, Jean-Daniel LEVY, directeur délégué de Toluna-Harris Interactive et Valérie GAS, cheffe du service politique RFI.

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