Municipales : le RN a-t-il les moyens de ses ambitions ?

À quatre mois des municipales, le Rassemblement national mise sur ce rendez-vous électoral pour consolider son ancrage local, longtemps considéré comme son principal point faible. Le parti prévoit cette fois plus de 700 candidats contre 410 en 2020. Le parti d'extrême-droite lance également une nouvelle méthode pour gagner des parrainages en présent... ant une charte d’engagement destinée aux candidats sans étiquette afin de faciliter leur ralliement. Le RN peut-il l’emporter dans une grande ville ? Quel est le bilan des villes RN ? Quelles sont les ambitions du parti Lepéniste pour les Sénatoriales de septembre prochain ? On en parle avec : Stéphane ZUMSTEEG, Directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA; Béatrice GIBLIN, Géographe, Directrice de la revue de géographie et de géopolitique Hérodote, Albert ZENNOU, Rédacteur en chef du service politique du Figaro et Pierre DUQUESNE, Journaliste à Contexte

