Municipales : le RN a-t-il les moyens de ses ambitions ?

À quatre mois des municipales, le Rassemblement national mise sur ce rendez-vous électoral pour consolider son ancrage local, longtemps considéré comme son principal point faible. Le parti prévoit cette fois plus de 700 candidats contre 410 en 2020. Le parti d'extrême-droite lance également une nouvelle méthode pour gagner des parrainages en présent...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/12/2026

