Public Sénat
Le direct
Sens Public

Municipales : les écolos peuvent-ils éviter la berezina ?

Après la vague verte des municipales en 2020, les candidats écologistes pourront-ils renouveler l'exploit en 2026 ? Dans plusieurs villes, à Grenoble, Lyon ou Bordeaux, les Écologistes se battent pour garder leur place. Avec le risque de triangulaires ou de quadrangulaires, le jeu des alliances pour le second tour va être décisif. Alliances avec le P...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

39mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public