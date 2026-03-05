Municipales : les écolos peuvent-ils éviter la berezina ?

Après la vague verte des municipales en 2020, les candidats écologistes pourront-ils renouveler l'exploit en 2026 ? Dans plusieurs villes, à Grenoble, Lyon ou Bordeaux, les Écologistes se battent pour garder leur place. Avec le risque de triangulaires ou de quadrangulaires, le jeu des alliances pour le second tour va être décisif. Alliances avec le P... S ou avec LFI, les stratégies diffèrent d'une ville à l'autre. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes a posé des conditions pour des alliances avec les insoumis au second tour des municipales. Par ailleurs, l'enjeu écologique est bien moins présent dans les enjeux de ces municipales 2026, cette dimension va-t-elle compter dans le vote des électeurs ? On en parle avec Marie BELLAN, journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Echos, Mathieu SOUQUIÈRE, essayiste, coordinateur de l'ouvrage "Un dimanche en France" aux éditions de l'Aube et Laure SALVAING, directrice générale de l'institut de sondages Verian.

