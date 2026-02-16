Municipales : les insoumis vont-ils faire perdre la gauche ?

Plus les mois passent, plus les relations entre les partis de gauche se dégradent. À quelques semaines des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, les anciens alliés donnent désormais l’image de camps opposés, multipliant les désaccords publics et les stratégies concurrentes. Cette fragmentation pourrait peser dans les urnes. Quels enjeu... x pour le PS ? Pour les Ecologistes ? Paris, Lyon et Marseille peuvent-elles basculer ? Pourquoi les Insoumis font-ils liste à part ? La mort du militant d’extrême-droite Quentin Carde à Lyon accentue-t-elle la fracture avec LFI ? On en parle avec : Mathieu SOUQUIERE, Essayiste, Coordinateur de l’ouvrage “Un dimanche en France” qui vient de paraître aux éditions de l’Aube ; Sandrine CASSINI, Journaliste au journal Le Monde en charge de la gauche et Adrien BROCHE, Politologue, Responsable des études politiques à l’institut Viavoice, Auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube).

