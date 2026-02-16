Public Sénat
Sens Public

Municipales : les insoumis vont-ils faire perdre la gauche ?

Plus les mois passent, plus les relations entre les partis de gauche se dégradent. À quelques semaines des élections municipales, prévues les 15 et 22 mars, les anciens alliés donnent désormais l’image de camps opposés, multipliant les désaccords publics et les stratégies concurrentes. Cette fragmentation pourrait peser dans les urnes. Quels enjeu...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

47mn

Disponibilité

Jusqu'au 16/02/2027

Sens Public