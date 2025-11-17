Municipales : les jeunes veulent-ils encore devenir maire ?

Entre insultes, baisse des budgets, succession des crises depuis 2020… le résultat est sans équivoque : plus d’un maire sur quatre ne souhaite pas se représenter aux municipales 2026. A contrario, malgré leur quotidien complexe, plusieurs jeunes élus s'engagent et restent déterminés. Comment arrivent-t-ils à concilier vie professionnelle, vie fam... iliale et engagement local ? Y a-t-il une crise des vocations en France ? On en débat avec : Florian BERCAULT, Maire DVG de Laval, Président de Laval Agglomération, Initiateur du Printemps des Maires, 35 ans (plus jeune maire d’une grande ville), élu à 30 ans (2020) ; Véronique POUZADOUX, Maire DVD de Gannat, Vice-présidente de l'Association des maires de France, Présidente de la communauté de communes de Saint-Pourçain Sioule Limagne, 42 ans, élue à 31 ans (2014) et Hugo BIOLLEY, Maire Place Publique de Vinzieux, Plus jeune maire de France, 24 ans, élu à 18 ans (2020)

