Municipales : les jeunes veulent-ils encore devenir maire ?

Entre insultes, baisse des budgets, succession des crises depuis 2020… le résultat est sans équivoque : plus d’un maire sur quatre ne souhaite pas se représenter aux municipales 2026. A contrario, malgré leur quotidien complexe, plusieurs jeunes élus s'engagent et restent déterminés. Comment arrivent-t-ils à concilier vie professionnelle, vie fam...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 18/11/2026

Sens Public