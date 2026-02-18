Municipales : les macronistes au bord de la crise de nerfs

Après l'échec des deux motions de censure déposées par LFI et le RN, l'heure pour le gouvernement est au remaniement. Rachida Dati, ancienne ministre de la Culture est partie pour s'engager pleinement dans sa campagne municipale pour Paris. Amélie de Montchalin et Charlotte Parmentier-Lecocq sont également sur le départ. Du côté local, les élection... s municipales approchent et certains candidats sont en difficulté : Édouard Philippe au Havre, Rachida Dati à Paris, François Bayrou à Pau... Combien de ministres seront concernés par le remaniement ? A quel point l'étiquette macroniste est-elle lourde à porter pour les candidats aux municipales ? On en débat avec Thibaud MULIER, constitutionnaliste et maître de conférences en droit public à l'Université Paris Nanterre, Émilie ZAPALSKI, communicante politique et fondatrice de l'agence Émilie Conseil et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne.

