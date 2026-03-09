Municipales : les macronistes font profil bas

À quatre jours du premier tour des élections municipales, les candidats macronistes sont mis en difficulté. Que ce soit sous le nom de Renaissance, Horizons ou MoDEM, l'étiquette du camp présidentiel pèse lourd pour ces municipales. Le maire sortant du Havre, Édouard Philippe, est fragilisé face à son adversaire communiste Jean-Paul Lecoq donné gag... nant selon un récent sondage. A Paris, l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati se dispute les voix de la droite avec Pierre-Yves Bournazel (Horizons) en plus de ses autres concurrents. La stratégie du camp macroniste est minimale pour ces municipales. Peu de têtes de listes ont été désignées, et les alliances sont nombreuses avec la droite. Pourquoi le parti Renaissance a-t-il choisi de présenter beaucoup moins de candidats qu’en 2020 ? Comment le "ni RN, ni LFI" sera-t-il mis en œuvre entre les deux tours ? Quelles villes pourraient être gagnables par les macronistes ? On en parle avec Bérengère BONTE, journaliste politique, autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel), “Le Sioux” (L’Archipel) et présentatrice du podcast “Dans l’Hémicycle” (8e épisode cette semaine : “Étiquetage politique : comment se fabrique le nuancier ?”), John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) et Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA.

