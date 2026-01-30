Public Sénat
Le direct
Sens Public

Municipales : les maires face aux risques climatiques

À six semaines des élections municipales, Sens Public se penche cette fois sur le climat. Face aux catastrophes naturelles et aux alertes répétées des scientifiques, la transition écologique s’impose dans le quotidien des électeurs et implique des investissements lourds pour mieux se protéger. La question écologique occupe-t-elle encore une place ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/01/2027

