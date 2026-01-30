Municipales : les maires face aux risques climatiques

À six semaines des élections municipales, Sens Public se penche cette fois sur le climat. Face aux catastrophes naturelles et aux alertes répétées des scientifiques, la transition écologique s’impose dans le quotidien des électeurs et implique des investissements lourds pour mieux se protéger. La question écologique occupe-t-elle encore une place ... centrale dans le débat public ? Que peuvent faire les maires ? Que vont devenir les ZFE ? Et les polluants éternels ? On en débat avec : Marie BELLAN, Journaliste en charge de l'Environnement et du suivi des politiques publiques en faveur du climat aux Echos ; Lucile SCHMID, Présidente du think tank “La Fabrique Ecologique” et Jean-François VIGIER, Maire de Bures-sur-Yvette, Vice-président de l’AMF, Co-président de la commission Transition écologique

