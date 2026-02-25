Public Sénat
Municipales : les maires peuvent-ils répondre à la crise du logement ?

Le logement est une thématique majeure des élections municipales prévues le 15 et 22 mars 2026. Le secteur du logement est en crise : manque de logements sociaux, hausse des taux, mal-logement, vacances et perte de vitalité des villes... Cependant, les maires sont déterminés à agir davantage. Selon l'institut de recherche et de formation sur le logeme...

