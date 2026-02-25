Municipales : les maires peuvent-ils répondre à la crise du logement ?

Le logement est une thématique majeure des élections municipales prévues le 15 et 22 mars 2026. Le secteur du logement est en crise : manque de logements sociaux, hausse des taux, mal-logement, vacances et perte de vitalité des villes... Cependant, les maires sont déterminés à agir davantage. Selon l'institut de recherche et de formation sur le logeme... nt IDHEAL, la majorité des élus des communes de moins de 50 000 habitants voudraient, au cours de leur prochain mandat maintenir, la mixité sociale. Quel pouvoir ont les maires en matière de logement ? Les communes respectent-elles le taux obligatoire de logements sociaux imposé par la loi Solidarité et renouvellement urbain (SRU) ? Comment limiter la hausse des prix des biens et permettre l'accès à la location et à la propriété ? On en parle avec Catherine SABBAH, déléguée générale de l'Institut des hautes études pour l'action dans le logement (IDHEAL), Cédric CHEVALIER, sénateur Horizons de la Marne, vice-président de la commission de l'Aménagement du territoire et membre de la délégation aux collectivités territoriales et Pierre MADEC, économiste à l'OFCE, spécialiste des questions de logement et enseignant à Sciences Po Paris.

