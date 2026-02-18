Municipales, les maires sortants vont-ils « dégager » ?

Ce mardi 24 février 2026, l'institut Odoxa sort le sondage sur le baromètre politique. Premières conclusions : les élections municipales intéressent de plus en plus et se politisent. Mais, l'heure est aussi au dégagisme : 55% des Français souhaitent un nouveau maire pour leur commune. Certaines figures politiques locales comme Édouard Philippe, maire... et candidat pour la ville du Havre et Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon se détachent pour les municipales et gagnent en popularité. Du côté de la ville de Paris avec Rachida Dati et de Nice avec Éric Ciotti, les deux candidats sont, quant à eux, les plus rejetés. Où en sommes-nous des campagnes pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille ? Quels enjeux pour les petites villes ? On en débat avec Erwan LESTROHAN, directeur conseil à l’institut de sondage Odoxa, Jean GARRIGUES, historien et président de la commission internationale d’histoire des assemblées, auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob) et Rachel GARRAT-VALCARCEL, journaliste politique, autrice la newsletter “Blocs et partis”.

