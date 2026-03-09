Municipales : LFI, la stratégie des gauches irréconciliables

À cinq jours du premier tour des élections municipales, les Insoumis ont investi pleinement ces élections à la différence de 2020. 2026 représente une échéance cruciale pour LFI avant la présidentielle. Mais, l'enjeu reste celui des alliances pour le 2nd tour, face aux potentielles victoires de la droite et de l'extrême droite. Si certaines listes ... sont communes avec le PS et LFI au premier tour, nombreux sont les obstacles qui pourraient empêcher les alliances entre les deux partis politiques : la mort de Quentin Deranque, les liens ou les soutiens de certains candidats aux mouvements antifascistes et surtout les propos qualifiés d’antisémites sur Epstein ou Glucksman de Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, LFI doit réussir à mobiliser les quartiers populaires qui sont habituellement abstentionnistes pour les municipales. Quelles villes sont potentiellement gagnables par LFI ? Des alliances entre le PS et LFI seront-elles possibles ? Jean-Luc Mélenchon fera-t-il perdre la gauche ? On en parle avec Pablo PILLAUD-VIVIEN, rédacteur en chef de la revue Regards, Bruno CAUTRÈS, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) et Christelle CRAPLET, directrice Opinion chez IPSOS-BVA.

