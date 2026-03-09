Public Sénat
Le direct
Sens Public

Municipales : LFI, la stratégie des gauches irréconciliables

À cinq jours du premier tour des élections municipales, les Insoumis ont investi pleinement ces élections à la différence de 2020. 2026 représente une échéance cruciale pour LFI avant la présidentielle. Mais, l'enjeu reste celui des alliances pour le 2nd tour, face aux potentielles victoires de la droite et de l'extrême droite. Si certaines listes ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique