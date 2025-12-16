Municipales : notre enquête sur les priorités des Français

Notre baromètre politique Odoxa de décembre, réalisé pour la presse régionale à l’approche des élections municipales de mars 2026, vient d’être publié. À trois mois du scrutin, la sécurité apparaît comme la principale préoccupation des Français. Ces inquiétudes des citoyens profitent plutôt à la droite. Du côté des alliances, un front... anti-LFI apparaît, plus fort que le front anti-RN. Du côté des partis, les écologistes peuvent perdre plusieurs grandes villes. Les Républicains multiplieront-ils les alliances locales avec le bloc central ou le RN¿? Et le parti lepéniste parviendra-t-il à consolider son implantation municipale¿? On en parle avec : Thierry DUPONT, Responsable de l’édition pouvoir de Contexte ; Céline BRACQ, Co-fondatrice et directrice générale de l’Institut de sondage Odoxa et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob)

